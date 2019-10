El análisis del debut de Leonor: Empática, perfecta en el contacto visual y las pausas en un emotivo discurso

Assor destaca en el discurso "las sonrisas nerviosas llegaron en los comentarios referidos a su madre" . "Asturias es, también, la tierra de mi madre, la Reina y yo llevo sangre asturiana”, dijo Leonor y los aplausos resonaron. Y se acordó también de su abuela Sofía. No habló de su abuela Rocasolano, que fue la más emocionada, totalmente entregada a su nieta. No hizo falta.

No todo fue perfecto porque Leonor también se confundió dos veces, "debido a que esperaba unos aplausos que seguramente esperaba y no llegaron", pero "ha tenido un gran autocontrol", señala Assor. Pedro Palao considera, no obstante, "que estamos ante una futura gran oradora sobretodo si la dejan ser ella misma. Se ha notado cuando ha hablado en un fluido inglés, ahí se ha visto a otra Leonor, más ella, más fresca, y si logra sacar de dentro hacia afuera esa Leonor tendremos una oradora con futuro".