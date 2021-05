De la foto de Vistalegre ya solo queda Errejón: así han reaccionado al adiós de Iglesias

Las elecciones madrileñas fueron al tumba de Pablo Iglesias . Del asalto a los cielos y esas fotos juveniles de Vistalegre ya solo queda en primera línea de liderazgo Errejón. Echenique e Irene Montero - que ha recordado a Iglesias que no va a olvidar por qué se metió en política- también están en política, pero son muchos de esa foto los que se han quedado por el camino.

Carolina Bescansa, Luis Alegre, Juan Carlos Monedero, Pablo Iglesias e Íñigo Errejón, junto a Tania González, eran esa piña inicial de la que ya no queda más que Errejón, pero al frente de otro partido tras abandonar Unidas Podemos como también hicieron Bescansa y el resto. Todos ellos, salvo Monedero, se fueron enfrentados con el líder, que ahora se va.

Además, el también exportavoz de Podemos en el Senado ha subrayado que Iglesias "debe irse bien" y ser "despedido con grandeza " por ser una "figura clave" en la historia política, aunque ha especificado que "no es un chivo expiatorio" y que "hay que explicar los errores".

Respecto a Más Madrid, aprecia que la ciudadanía está dispuesta a "votar diferente" si hay "propuesta atractiva y sensación de que se tiene un proyecto" aunque analiza que el resultado del 4M no es muy diferente al que hubo en 2015 si se suman los votos de un Podemos en plena efervescencia y los cosechados por IU, que no entró pero cosechó un 4,4% de sufragios. "El 24/10 (en referencia a los diputados de Más Madrid y Unidas Podemos) de anoche es un resultado parecido con papeles nuevos: ahora UP es IU y Más Madrid es Podemos".