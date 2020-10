España más cerca del confinamiento domiciliario: las Comunidades Autónomas en riesgo extremo

La segunda ola de contagios de coronavirus ha forzado al Gobierno de Pedro Sánchez a aprobar el estado de alarma para poner en marcha nuevas restricciones sociales. Un escenario que según algunos expertos, si no da sus frutos en las próximas semanas, puede desencadenar un confinamiento domiciliario , como el que se prolongó durante casi tres meses en la primavera.

El confinamiento, una medida que siempre está sobre la mesa

Dentro de esto, estaría un nuevo confinamiento domiciliario, una medida que no descartó Fernando Simón , director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), en su rueda de prensa ofrecida ayer: "El confinamiento domiciliario es una de las medidas que siempre está sobre la mesa , fue la base del periodo de alarma previo".

Para ello, sin embargo, deben pedir permiso al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Fernando Simón valora positivamente esta medida : "Un confinamiento de dos días puede tener impacto, especialmente si es en dos días adecuados. Es lo que más eficacia tiene, pero debemos tener cuidado con el impacto secundario , que no es nada bueno".

Evitar las interacciones innecesarias es clave para evitar el confinamiento

Lo explica José Jonay Ojeda, portavoz de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria en NIUS. "Lo que se pretende no es que no salgas de casa, no es restringir la movilidad, sino evitar las interacciones. Que la limitación de la movilidad se traduzca en reducir las reuniones privadas, ése es el foco de esta medida del toque de queda", explica Ojeda.