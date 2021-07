Los estudiantes al salir de Palma: "El hotel covid era un peligro, muchos no cumplían las normas"

"Me parece un peligro estar aquí en el hotel porque había gente que no cumplía las normas y no me hacía ninguna gracia". Es uno de los testimonios de una de las jóvenes retenidas en el hotel covid de Mallorca y que ya se siente libre para cumplir la cuarentena en casa a pesar de que no es portadora de la covid. Es una muestra más de la realidad, confinados que no respetaban las normas poniendo en riesgo a todos, un boomerang como argumento de las familias y los jóvenes en sus protestas por el confinamiento en Baleares.