Los expertos rebajan el optimismo de Carolina Darias: "Todavía estamos lejos de que esta sexta ola sea historia”

Los contagios , así como las muertes por covid, no obstante, siguen dejando cifras muy elevadas , con 118.922 nuevos casos y 199 decesos más en el último balance, pero que la incidencia lleve cinco días seguidos en descenso ha llevado a la ministra de Sanidad, Carolina Darias , a dejar una afirmación rotunda: “ Todos los datos apuntan a que hemos doblegado la curva ”, ha dicho.

“No dejan de ser descensos muy modestos . Que al menos no nos instalemos en una especie de diente de sierra en el que vayamos oscilando alrededor de una especie de meseta”, apunta Quique Bassat , epidemiólogo del Instituto de Salud Global.

Recogiendo ese testigo, el País Vasco precisamente va a prolongar las restricciones hasta mitad de febrero. Los aforos estarán al 60% y los cierres a la 1 de la mañana, pero no todas las CCAA han optado por ir despacio en la desescalada.

Aunque se anhela una mayor normalidad, los expertos, no obstante, abogan por esperar más hasta relajar las medidas .

Según Quique Bassat, aunque la tendencia es “positiva y esperanzadora y esperamos que se mantenga en el tiempo, no podemos permitirnos no seguir bajando de forma mantenida”. Los descensos que experimentamos ahora, recalca, “son modestos comparados con el ritmo de subida de la curva”. Por eso, el mensaje es claro en lo que respecta a no bajar la guardia.