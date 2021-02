Fernando Simón deja claro que salvar la Semana Santa con estos datos no es viable

Cree que en verano podrán relajarse las restricciones

Llama a no confiarse ni con dos dosis de vacuna porque al menos una semana después se puede enfermar

Cree que la boda en el Casino es una muestra de sinsentido

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha vuelto a contestar a todas las preguntas de actualidad y ha dejado algunas conclusiones. Primero, la variante británica es más dañina, o eso parece aunque el impacto de las variante en España por el momento es residual. Segundo punto. La boda en el Casino de Madrid, un sinsentido por mucho amor que fluya en el ambiente y por mucha PCR que se hay hecho a los invitados antes de entrar. Sin mascarilla y sin distancias las UCI se llenan. De eso también ha hablado Simón, de una ocupación de más del 46%. No están los médicos para recibir enfermos tras una fiesta. Y menos las ilegales que vemos todos los días.

¿Salvar la Semana Santa? No, tal vez el verano

Otra pregunta recurrente. ¿Vamos a salvar la Semana Santa? Pues con 909 muertos en un fin de semana y más de 600 puntos de incidencia, no lo parece. Simón ha advertido este jueves de que "todos tenemos que ser muy conscientes" de que no se podrán relajar las medidas hasta que esté vacunado como mínimo el 70 por ciento de la población. "Entiendo que se pueden criticar las medidas, criticar cómo se gestionan algunas cosas, pero sí les pediría que, por favor, nos ayuden a transmitir el mensaje de que tener a la población vacunada no implica que, hasta que no estemos el 70 % como mínimo vacunados, podamos relajar el resto de las medidas", ha pedido en su habitual encuentro con la prensa de los jueves.

Simón se ha mostrado optimista con que en verano puedan relajarse las restricciones, puesto que es por esas fechas cuando se tiene previsto tener inmunizados al 70 por ciento de los ciudadanos, "pero la realidad es que no tenemos todavía certezas y, por lo tanto, hay que ser prudentes".

No obstante, confía en que se pueda cumplir ese objetivo si las farmacéuticas cumplen sus entregas, que, además, van a ir "progresivamente aumentando, y vamos a llegar a un momento en el que tengamos hasta problemas para poner todas las que nos lleguen. Sería una situación ideal que podamos incluso ayudar a otros países que no puedan tener acceso". Sin embargo, ha advertido que "el vacunar muy bien durante las próximas semanas y meses y descuidar las medidas de prevención no nos va a ayudar nada".

Por eso, "tenemos que ser conscientes" de que, aunque se incremente el volumen de población vacunada y se vayan reduciendo así los riesgos "cada semana un poco más, no podemos relajar todavía todo el resto de las medidas", ha abundado. Respecto a los distintos casos de infecciones en residencias en personas que habían recibido la primera dosis, el director del CCAES ha recordado que "puede darse el caso que una persona recién vacunada desarrolle la enfermedad en los primeros días antes de haber desarrollado la inmunidad".

La inmunidad no llega hasta una semana después de recibir la segunda

La inmunidad no se alcanza hasta al menos una semana de haber recibido la segunda; en este periodo, por tanto, hay riesgo de infección, por lo que ha insistido en la importancia de "tratar de protegernos lo más posible, porque muchas veces se produce un efecto contrario". "No habría que relajarse en ningún momento, pero sobre todo no hay que relajarse en esos 10 días, porque todavía hay riesgo de infección", ha pedido. Además, ha precisado que "la eficacia de la vacuna no es del cien por cien", porque no todos los vacunados desarrollan inmunidad, entre un 10 y un 15 %.