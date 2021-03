Simón: "Si conseguimos que Semana Santa no tenga un impacto grande la cuarta ola podría ser una olita"

“Son aproximadamente 10 puntos más de los que observábamos el viernes pasado. La evolución es ascendente a nivel nacional. Un ascenso muy lento. No es homogéneo en todas las comunidades autónomas: tenemos 12 con una tendencia ascendente significativa, pero con una gran variabilidad. Algunas tienen un incremento muy muy leve, con menos de 0,5 puntos cada día, mientras que tenemos otras con incrementos muy superiores de hasta el 7 u 8%. No son grandes incrementos. No está evolucionando de una forma tan rápida como otras epidemias, pero lo cierto es que ahora mismo estamos en una fase de ascenso”, ha dicho en el inicio de su discurso el epidemiólogo, quien ha señalado que, no obstante, esto no quiere decir que tengamos que seguir en ese ascenso aunque, “lo más probable es que dada la evolución que estamos observando, y sabiendo que hace ahora 8 o 9 días desde el puente de San José, es probable que el incremento se mantenga en los próximos días”.