Fernando Simón deja caer que "en breve" la vacuna de AstraZeneca se usará también en mayores de 65 años

Los incrementos ya se sienten en la presión hospitalaria

Llamando a no ceder en el cumplimiento de las medidas y dejando claro que no podemos relajarnos en estos momentos, Fernando Simón ha explicado que el incremento de la incidencia ya se está haciendo notar también en la ocupación hospitalaria , pasando de un 6% en los últimos días a un 7,49%.

“Es cierto que de nuevo los 4 días festivos que hemos tenido no favorecen la realización de pruebas y se hacen por tanto a personas con más probabilidad de tener infección y por tanto la positividad es en principio mayor”, ha dicho, no obstante, reiterando que esta “es una semana complicada de interpretar”.

Los fallecidos y la letalidad, en descenso: señala al impacto de las vacunas

“Nuestro país está vacunando muy bien”

La vacunación con AstraZeneca para mayores de 65, “en breve”

“Como sabrán, la ficha técnica de la vacuna de AstraZeneca no cierra la puerta a que se pueda utilizar en mayores de 65, pero sí que es cierto que toda la información que se recoge en la fecha técnica de los ensayos clínicos o de la evidencia de su efectividad en mayores de 65 era hasta hace unas semanas muy poco sólida. No había ensayos clínicos en mayores de 65 con esta vacuna, y por tanto no sabíamos si iba a ser eficaz o no. Es más interesante, si sabemos que es eficaz en un grupo, aplicarla a aquel grupo en que sabemos que va a tener el efecto deseado. Pero sí que es cierto que ha habido algunos países, –el primero Reino Unido–, que empezó a vacunar a todos grupos de edad sin tener esa información previa. Vacunó y ha producido ya alguna información relacionada con la eficacia de la vacuna en esos grupos más mayores. Tenemos también información de algún otro país que está empezando a genera este tipo de informaciones. Esta información indica que el efecto de la vacuna en personas más mayores es probablemente similar al que observábamos en personas que habían participado en ensayos clínicos. Por tanto, cada vez tenemos una evidencia más sólida de que en mayores de 65 va a tener el efecto que nos gustaría que tuviera, es decir, una eficacia como indica la ficha técnica. Por tanto, es muy probable que en muy breve, –no sé si en la Ponencia de vacuna entre hoy el miércoles tendrán tiempo de valorarlo–, pero es muy posible que en breve se pueda proponer a mayores de 65 en España si el equipo de la Ponencia de vacunas considera que la evidencia científica es suficientemente sólida, y además de acuerdo a la Agencia Española del Medicamento. Creo que es muy posible. La evidencia es cada día mayor. No sé si será esta semana o la siguiente, o quizás más tarde, pero desde luego la evidencia que vamos recogiendo con aplicación en otros países indica que sí podría ser muy útil darla a estos grupos más mayores. Habrá que ver lo que decide la Ponencia”, ha concluido.