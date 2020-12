La Fiscalía decide continuar la investigación del rey emérito sobre las tarjetas opacas pese al pago a Hacienda

Tarjetas bancarias con fondos opacos

El Ministerio Público notificó formalmente el pasado mes de noviembre a la defensa del rey emérito Juan Carlos I, que ejerce el despacho de Javier Sánchez Junco, la existencia de diligencias de investigación sobre posibles delitos derivados del uso por el ex monarca de tarjetas bancarias con fondos opacos.

Aforamiento del monarca

Contra el ex monarca no se ha presentado denuncia ni querella alguna ante el Tribunal Supremo, que es el órgano ante el que está aforado, si bien hay que tener en cuenta, según fuentes fiscales consultadas, la última parte del artículo, relativa a "actuaciones" que permitan tener conocimiento formal de las diligencias es el aspecto que deberá valorar la Fiscalía para dar por buena o no la regularización a efectos de anular el presunto delito fiscal.