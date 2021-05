Esta restricción provocó que muchos menores de 60 años que habían recibido ya una dosis de AstraZeneca no pudieran recibir la preceptiva segunda inyección . Los afectados son, principalmente, personal esencial como profesores o policías.

Por tanto, esta decisión sobre la vacunación mixta de Pfizer y Astrazeneca afectará a la franja de edad de personas menores de 60 años que hayan recibido el primer pinchazo de Astrazeneca. Para las personas mayores de 60 no se modificarán las inyecciones ya que los eventos trombóticos afectan a personas de menor edad.

Sin embargo, a pesar de esta decisión, no todo está cerrado. Sanidad ha planteado también la posibilidad de que aquellas personas que no deseen ponerse la segunda dosis con la vacuna de Pfizer "y, dadas las circunstancias extraordinarias, puedan ponerse AstraZeneca". No obstante, han señalado que esta cuestión se seguirá debatiendo en Comisión de Salud Pública.