El Gobierno no reducirá el plazo de los confinamientos y acusa a Ayuso de actuar para crear confusión

El pacto con las dos Castillas

Debate parlamentario

Según la vicepresidenta, el voto de los 'populares' sitúa al partido en la "antiresponsabilidad" . "No pueden ocupar un espacio serio cuando se abstienen", ha sostenido, para después aseverar que, "lo que no se explica", es que Pablo Casado "se ponga de perfil". "No hay caso igual en la política europea", ha añadido.

Madrid centra el debate en el Congreso

“Siempre me he sentido muy cerca de Madrid, ahora me siento mucho más cerca. He visto a una ciudad admirable, que acoge, que está unida. Es imposible no sentirse cerca de un lugar que enseguida te hace sentir como uno más. Reconozco mi admiración por Madrid y los madrileños con dos palabras: gracias, Madrid”.