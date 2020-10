El Gobierno pasa por encima de mayorías y órganos consultivos para reformar de forma exprés el CGPJ

Montero no ha querido ofrecer más detalles sobre esa reforma, al ser preguntada al respecto en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, argumentado que se trata de una iniciativa de los grupos parlamentarios y no del Gobierno. No obstante, sí ha reconocido que el hecho de que se haya presentado como proposición de ley directamente en la Cámara Baja "probablemente pueda aportar una mayor agilidad".

Sin necesidad de escuchar a los órganos consultivos

Sin embargo, al tomar la iniciativa los grupos parlamentarios que forman parte del Gobierno y tramitarse la reforma vía proposición de ley, ya no son necesarios esos informes consultivos y, según los socialistas, podría estar aprobada en tres meses. Preguntada sobre si el Gobierno ha querido evitar tener que pedir esos informes al optar por este procedimiento, Montero se ha limitado defender que la iniciativa legislativa no solo corresponde al Ejecutivo sino también a los grupos parlamentarios y que, en este caso, han sido ellos los que la han ejercido, para reformar la ley orgánica del poder judicial.

A este respecto, ha criticado que el PP ya haya anunciado su intención de recurrirla ante el Tribunal Constitucional. "Me parece una sin razón que digan públicamente que se niegan a cumplir el mandato constitucional y cuando determinados grupos de la cámara buscan fórmulas para salir de la situación de bloqueo, anuncien sin conocer el texto un recurso ante el TC ", ha denunciado. "Si lo que pretende es que se cumpla la Constitución, no interponga recursos, desbloquee usted", ha espetado Montero al líder del PP, Pablo Casado, antes de pedirle que "salga" de su "incoherencia" y "arrime el hombro".

Los jueces critican la idea y la califican de inconstitucional

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) --mayoritaria- - se muestra contraria a esta reforma, y su portavoz Manuel Almenar ha señalado en declaraciones a Europa Press que es una modificación "abiertamente inconstitucional" porque infringe lo dispuesto en el artículo 122 de la Constitución que fija las mayorías cualificadas necesarias en las cortes. Además, añade que la vía de la proposición de ley también "plantea serias dudas de incosntitucionalidad" porque al evitar el cauce del proyecto de ley se eluden trámites preceptivos como son los informes del CGPJ, de la Fiscalía General del Estado o del Consejo de Estado, "algo básico en la cuestión". Almenar ha explicado por otro lado que no se puede plantear una reforma del sistema de nombramientos y que ésta tenga carácter retroactivo. En este sentido, ha recordado al Gobierno que el proceso de renovación del órgano se inició hace dos años, y las reformas son a futuro, no sobre procesos iniciados.

Desde Jueces y juezas para la democracia han defendido sin embargo que si bien lo más adecuado es renovar el CGPJ con la ley actual, ven "lógico" que el Ejecutivo de Pedro Sánchez tenga un plan alternativo para desbloquear la situación en caso de que no haya acuerdo entre PSOE y PP. Así, lo ha señalado su portavoz, Ascensión Martín, quien ha insistido en que ambos grupos políticos deberían ponerse de acuerdo antes de acometer la reforma, pero ve normal que se prepare un plan alternativo dado que el órgano lleva en funciones casi dos años. "No es deseable que haya ninguna reforma legal porque el país debe emplearse en la pandemia, pero si llega enero y se niegan a renovar, deberá actuar", ha apuntado, añadiendo que desde su asociación ven adecuado que la ley se mejore pero tras el acuerdo.

La propuesta tampoco ha caído en gracia en sectores del Tribunal Supremo, cuyos miembros son designados precisamente por el CGPJ, y que recuerdan que no tiene sentido que la Constitución imponga mayoría de tres quintos para que las cortes puedan elegir a los ocho vocales no judiciales y que sea otra mayoría la que necesiten las cortes para nombrar a los doce vocales judiciales.

La Constitución no establece la mayoría precisa para nombrar a los 12 vocales judiciales, porque lo que se representaba, "con una imprecisión en la redacción de la que se han aprovechado los políticos", según las fuentes consultadas, es que los doce vocales judiciales fueran nombrados por los jueces y que las cortes solo nombraran a ocho vocales con mayoría reforzada. "Pero si se aprovecha la mala redacción de la Constitución, porque no dice expresamente que los 12 vocales judiciales los nombren los jueces, y se optó en 1985 porque todos los vocales sean nombrados por las Cortes, lo que no tiene explicación constitucional es que para nombrar a los ocho vocales no judiciales la Constitución exija a las Cortes mayoría de tres quintos, pero para los judiciales, que son la mayor parte del órgano, se exija un apoyo inferior", añaden