Los hosteleros creen que Sanidad toma decisiones sin base jurídica y puede arruinar al sector

Rebelión e indignación son las dos palabras clave después de conocer la posición y las normas de Sanidad para este verano en cuanto al ocio y la hostelería. Medidas flexibles, sí, y que irán cambiando según las CCAA vayan cambiando de fase. Pero medidas que no gustan porque con la llegada del verano se limita el negocio del ocio y la hostelería cuando se abre la mano a la llegada de turistas. Sí, el miedo es que los jóvenes, un sector de la población sin vacunar, pueden convertirse en el nuevo foco de hospitalizaciones del verano, como advierte en el Programa de Ana Rosa, Elvis García, profesor de Salud Pública en la Universidad de Harvard , que deja claro que los jóvenes no son inmunes y que pueden ser ellos los que ocupen en verano los hospitales.

"Estamos obviando un poco el impacto de la enfermedad en la gente que no es ingresada o fallece, hay muchos casos que demuestran que la gente joven no es inmune a todo y debemos preocuparnos por ellos", matiza el experto. Luego, Elvis añade: "Aunque veamos un descenso en picado de la mortalidad no significa que no hayamos salido de esta".