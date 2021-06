Olana ha acusado a la responsable de la cartera de Trabajo de no derogar la reforma laboral del PP en tres años de Gobierno cuando ha salido en defensa del secretario general del PP, Teodoro García Egea. Olona le ha señalado a la ministra de Podemos que se fotografía con el presidente de la CEOE gracias a esa reforma laboral del PP. Durante su intervención, la diputada de Vox ha llamado varias veces "ministra comunista" a Díaz, en un intento de ofenderla.

De insultos a fotos en Colón

No solo de insultos ha ido la sesión de control al Gobierno, también de fotos. Concretamente de la foto de Colón de este domingo. La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo , ha acusado al PP de acudir a la Plaza de Colón "detrás" de la "ultraderecha de Vox para "seguir enfrentando a Cataluña con España" y "España contra Cataluña" , al tiempo que ha destacado el hecho de que haya 'barones' del PP que ya hayan anunciado que no van a "acompañar al presidente Casado a la segunda parte de la foto de Colón", en alusión a Alberto Núñez Feijóo, Alfonso Fernández Mañueco o Juanma Moreno.

Así ha respondido en la sesión de control al Gobierno a la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, quien ha indicado que el referéndum pactado es "la coartada perfecta" y se ha mostrado convencida de que la decisión de los indultos "está ya tomada" pero están esperando al "momento perfecto". "No nos tomen por tontos y no nos tomen el pelo", ha proclamado.

Prefieren la amnistía

La dirigente 'popular' ha asegurado que los indultos no van a conseguir que los condenados por sedición y malversación vuelvan a delinquir. Además, ha añadido que "no se conforman" porque no quieren indultos sino la amnistía.