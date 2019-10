“¿Se ha quedado alguien detrás? Esto es un infierno, es la guerra”: el viernes negro desde el furgón policial

“No nos quedamos ahí, me cago en Dios”. Los agentes destinados en Cataluña temen perder a algún compañero. “No vienen detrás. ¿Gorka, dónde se encuentran, me cago en Dios?”. Los momentos de tensión se viven dentro y fuera del furgón policial. Aseguran que la situación es “un puto infierno. Las hemos pasado putas. Yo no había visto esto en mi vida”.