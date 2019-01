Moreno Bonilla, investido presidente andaluz tras casi 40 años de dominio socialista

Juanma Moreno no ha sido en el día de hoy tan amable con una Susana Díaz a la que ahora ve "desubicada, desorientada y cargada de inercias del pasado" y a la que ha recordado que no tiene "legitimidad política" para criticar el acuerdo PP-Cs, por no haber respetado la lista más votada en otras elecciones autonómicas ni en comicios municipales, "donde nos han arrebatado la alcaldía de decenas de municipios". Moreno ha destacado que durante "años y años" el PP ha ganado elecciones en muchos rincones "y nos han mandado a la oposición, cuestión que hemos soportado sin el menor comentario, pese a pactos espurios".