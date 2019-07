La investidura de Pedro Sánchez comenzará el lunes 22 de julio

Así lo ha anunciado la propia Batet, en rueda de prensa en la Cámara Baja, tras haber mantenido un contacto telefónico con Sánchez, que continúa en Bruselas ante la falta de acuerdo entre los líderes de la UE respecto al reparto de poder en los principales puestos en las instituciones comunitarias. Hasta el momento la investidura sigue atascada en un pulso entre Sánchez e Iglesias cuando parece cada vez más evidente que ni Casado ni Rivera se abstendrán pese a las presiones desde todos los ámbitos. La posibilidad de unas elecciones, que los españoles no quieren, parecen ahora más factibles. Las encuestas señalan que serían los nuevos partidos los damnificados y que el bipartidismo subiría, pero el voto del cabreo puede dar sorpresas inesperadas que nadie quiere.

Rivera rechaza volver a verse con Sánchez

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha rechazado este martes volverse a reunir con Pedro Sánchez porque no tiene nada más que hablar con el presidente del Gobierno en funciones y candidato del PSOE a la investidura, Pedro Sánchez. Asimismo, lo ha urgido a negociar con "sus socios", Unidas Podemos y los partidos nacionalistas.

"No tengo nada más que hablar de las tres veces que he hablado con Sánchez", ha manifestado, subrayando que "cuando uno tiene que formar Gobierno, se sienta con sus socios y forma Gobierno, no con la oposición". En este sentido, ha reiterado que la función de Cs en esta legislatura será "controlar al Gobierno, debatir en el Congreso y hacer oposición".