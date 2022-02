Isabel Díaz Ayuso mantiene las espadas en alto contra el líder del PP, Pablo Casado: “La situación es insostenible”

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso , ha sostenido que la situación actual del PP es "insostenible" y ha subrayado que "no puede pasarse por alto ni quedar gratis" haber causado este perjuicio contra ella. Precisamente hoy, el líder del PP, Pablo Casado, ha reunido a la dirección del partido , dejando fuera a los barones autonómicos , como ella.

En respuesta a las preguntas de los periodistas, en la inauguración de la biblioteca Princesa Leonor, en Boadilla del Monte, Isabel Díaz Ayuso ha subrayado que si tiene que haber dimisiones en su partido "se tendrá que ver en estos días" pero ha remarcado que lo que "no puede pasar por alto ni quedar gratis haber causado este perjuicio a la Comunidad de Madrid" , haberle robado su "presunción de inocencia" después de 18 años militando en la casa y "el trato que le está ofreciendo a su familia".

Para la presidenta de la Comunidad de Madrid "esto no puede pasarse por alto" y "es gravísimo lo que sucedido". "Evidentemente yo no puedo mirar para otro lado y pretender que todo siga igual. No sé, alguien tendrá que decidir qué ha pasado aquí y tomar responsabilidades", ha remarcado.