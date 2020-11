Los test, los confinamientos a lo Ayuso y el miedo funcionan pero no impiden que Madrid repunte en contagios

En el último mes, Madrid ha reducido a la mitad su incidencia acumulada a 14 días, de más de 700 a poco más de 300. Actualmente se sitúa por debajo de la media nacional con 339 casos por 100.000 habitantes, según los datos facilitados al Ministerio de Sanidad. También ha sido capaz de contener la curva de hospitalizaciones aunque no tanto la de UCI. La curva de infecciones de la capital continúa desconcertando con subidas y bajadas constantes, aunque es cierto que si miramos los datos semanales la tendencia es descendente. Madrid tuvo el pico antes que nadie y la población tomó nota. El ocio nocturno está cerrado. Los descensos hospitalarios son leves. Los datos de hospitalizados y fallecidos bajan. Lo que no acaba de bajar es el termómetro de las UCI. El hecho de hacer test y no PCR influyen.