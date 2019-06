Marcos de Quinto sustituirá a Toni Roldán que se va lanzando muchas dagas a Rivera

Lo ha confirmado Inés Arrimadas

Marcos de Quinto, ex vicepresidente de Coca-Cola, fue uno de los grandes fichajes estrellas del presidente de Ciudadanos, Albert Rivera. 'Número dos' de la lista de la formación naranja al Congreso de los Diputados por Madrid a las elecciones generales del 28 de abril, ahora Marcos de Quinto sucederá a Toni Roldán.

El portavoz de economía de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados y responsable de programas del partido, Toni Roldán, comparecería ante la prensa en la Cámara Baja, sin aceptar preguntas, para anunciar que abandona el partido naranja. "Los costes de la estrategia de Ciudadanos son demasiado altos para España. No me voy porque yo haya cambiado, ha sido el partido el que ha cambiado", ha asegurado el diputado en un mensaje dirigido directamente a Rivera. "De un tiempo a esta parte, la dirección del partido ha optado por un camino que yo no comparto; uno no puede ser lo que no es durante mucho tiempo".

Roldán, que se ha preguntado: "¿Cómo vamos a superar la dinámica de confrontación de rojos y aules que vinimos a combatir si nos convertimos en azules?". No es la única pregunta retórica de Toni Roldán. "¿Cómo vamos a vencer al nacionalismo si no ponemos todo de nuestra parte aunque otros no lo hagan para evacuarlo de poder?, se ha preguntado. "¿Cómo vamos a ser creíbles en nuestro compromiso con la regeneración si vamos a apoyar a Gobiernos que llevan más de 20 años en el poder?".

"Yo me creí esa idea de la tercera España. No voy a participar más de la polarización política porque yo vine a hacer exactamente lo contrario", ha dicho Roldán. "Los buenos políticos no son los que más se pelean, sino los que son capaces de poner por delante los intereses del país a los intereses del partido", ha enfatizado.

Inés Arrimadas no ha tardado en responder. "El criterio es el que se votó por unanimidad en la Ejecutiva y con ese acuerdo conseguimos más de cuatro millones de votos, somos fieles a eso", ha asegurado la portavoz del partido, que ha anunciado que Marcos de Quinto pasará a formar parte de la Ejecutiva.

De Quinto dio el salto a la política de la mano del partido que lidera Albert Rivera para ser el número dos por la lista de Madrid. El empresario estuvo 36 años al frente de la división ibérica de la multinacional estadounidense, e incluso llegó a la vicepresidencia internacional. Rivera siempre ha destacado de él su patriotismo y ha asegurado que España se merece ministros como De Quinto. Rivera ha dado las gracias por su trabajo a Toni.