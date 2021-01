"Las vacunas son muy seguras"

La carrera de las vacunas: generar inmunidad y cortar la transmisión

Al respecto de si las vacunas actuales evitan los contagios asintomáticos, según algunos estudios realizados en Israel, el país líder indiscutible en la carrea de la vacunación, sí sería así. Sin embargo, Margarita del Val insiste en que es pronto para saberlo y esos estudios están aún en un estado muy preliminar. Es decir, todavía no se puede descartar al completo que un vacunado, si se expone al coronavirus, aunque no sufra la enfermedad al tener inmunidad, pueda no obstante contagiar a otros no vacunados.