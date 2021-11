Margarita del Val insiste en que "todas las personas se van a infectar antes o después" y avala la vacunación

En este sentido, como bien prueban los datos de Europa, donde no dejan de registrarse nuevos máximos diarios en el número de casos, la viróloga advierte que el coronavirus "sigue circulando" y " para los no vacunados, la situación sigue siendo de gran riesgo persona l, como lo era antes", si bien cree que " el panorama es optimista y favorable para los más de 40 millones de españoles que han recibido la vacuna ".

Ahondando en su defensa del positivo impacto de las vacunas, Margarita del Val repara en los números de hospitalizados en UCI , indicando que " la mayoría de personas son no vacunadas ", aunque "entran algunas que si tienen las dosis, porque no es infalible".

En este sentido, sobre la vacunación a los más reacios, la viróloga señala que, "más que hacer campañas, es necesario entender los casos individuales, y es difícil ir uno a uno", y apunta a la situación en la Comunidad de Madrid, "que refleja al resto de España". Concretamente, advierte que "hay personas que no han ido a vacunarse porque no tienen acceso tan fácil a las mismas, porque no pueden faltar un par de días al trabajo a causa de las molestias o no pueden concertar una cita". Y a ese respecto apostilla: "Hay que llegar a esas personas, es un esfuerzo mutuo".