El Gobierno sale al paso del miedo de los españoles y recalca que no habrá vacuna sin la aprobación de la Agencia Europea del Medicamento

Bajan los porcentajes de ocupación hospitalaria

Baja la positividad

“Estabilización” de la cifra de fallecidos

"No se va a administrar ninguna vacuna que no haya sido aprobada"

Aclarando que el objetivo es hacer una compra anticipada de la vacuna para poder anticiparse a los acontecimientos, Lamas ha dejado claro que ello no privará en ningún modo del rigor de la evaluación de las mismas, dejando claro que si alguna no pasa los controles pertinentes de seguridad y eficacia serán rechazadas.

“No se va a administrar ninguna vacuna que no haya sido aprobada por la Agencia Europea del Medicamento. Nuestros evaluadores forman parte de estos comités. Los criterios son igual de rigurosos que con cualquier otro medicamente o vacuna. El hecho de que se trabaje en paralelo en la negociación de las vacunas no tiene que ver con la evaluación. De hecho puede ocurrir que no se de aprobación a algunas de las vacunas en el portfolio”, ha recalcado.