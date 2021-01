Confinados por Filomena en Toledo: Eusebia, Francisco, José, los mayores tienen miedo

Avila llega semanas bajo cero . Madrid no ha visto nada igual en 50 años. 1.400 millones en daños nada menos. Pero la odisea que viven los vecinos de Toledo no se queda atrás.

Caminar por estas cuestas de Toledo es un deporte de riesgo y más si tienes más de 80 años. Moverse es todo un riesgo que puede conducir sin remedio al hospital. Moverse durante unos instante sí es un deporte de alto riesgo. Que se lo digan a Eusebia, que con 89 años, no se atreve a salir. Comprar el pan es una odisea.

Su hijo ha llamado a la policía pero aún no ha venido nadie. El reparto de cuerdas, como si de escaladores se trataran ya se da en otras calles, todo para evitar las roturas que se han convertido en un problema de colapso de los hospitales. Algunos, como José no esperan a que le den las cuerdas o se las pongan para poder moverse. Lo ha hecho él. Es la mejor manera de evitar un resbalón. "Tengo el perro ahí que hay que darle de comer". Y a poquitos, lo logra.



Francisco tiene 85 años, no tiene cuerda pero da gracias a sus vecinas que le han hecho un pasillo entre el hielo. Son solo unos ejemplos de los que cuesta vivir en cuesta para las personas mayores en una ciudad cubierta de hielo con tanto desnivel como Toledo. "Despacito y buena letra", dice con paciencia.