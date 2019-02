Lo que perdemos o ganamos tras rechazar el Congreso los Presupuestos de Pedro Sánchez

En el Impuesto de Sociedades , los Presupuestos contenían un tipo mínimo del 15% sobre la base imponible para grandes empresas (del 18% para las entidades financieras y de explotación de hidrocarburos) y una rebaja de dos puntos, hasta el 23%, para las compañías que no alcanzan una facturación de un millón de euros.

1. Los nuevos impuestos sí siguen su curso

Únicamente siguen su tramitación los dos impuestos de nueva creación, el impuesto de transacciones financieras y el de servicios digitales , ya que una ley de Presupuestos no puede contener nuevas figuras tributarias. Ambos fueron aprobados en sendos proyectos de ley, pero aún no han iniciado su tramitación parlamentaria, a la espera de que el Gobierno los defienda ante el Congreso.

Los Presupuestos recuperaban además la financiación de las cuotas sociales de los cuidadores no profesionales de las personas en situación de dependencia, lo que habría afectado a 180.000 personas en una partida a la que las cuentas dedicaban 315 millones de euros.

2. Aumento de becas y bajada de tasas universitarias

3. Un 41 % más para vivienda

Asimismo, se presupuestaban 25 millones de euros más para el programa de protección familiar y de lucha contra pobreza infantil en proyectos para mejorar la situación de familias en situación de vulnerabilidad y se dotaban 30 millones de euros para aumentar los recursos de las entidades públicas autonómicas de protección de menores extranjeros no acompañados.

4. La inversión en infraestructuras subía un 18 %

5. Las inversiones destinadas a Cataluña se caen

6. 15 millones para víctimas del franquismo

7. Menos inversiones en Justicia y violencia de género

8. La subida de salario mínimo y pensiones ya está en vigor

Las estimaciones que maneja el Gobierno, tras no aprobar los Presupuestos, es que el déficit se eleve al 2,2% o al 2,4% del PIB , frente al 1,3% comprometido con la Comisión Europea en la senda de estabilidad vigente. Asimismo, el Ejecutivo calcula que se perderá además una renta de 4.174 euros por ciudadano en forma de prestaciones y servicios públicos.

No obstante, el Gobierno ya ha aprobado varias medidas a través de la figura del real decreto ley, como el, hasta los 900 euros mensuales, así como la(a la que se añadirá una décima más por el IPC antes de abril) y de un, con un coste total de 2.591,65 millones de euros.

9. Se mantiene la subida a los funcionarios

10. El subsidio extraordinario por desempleo se salva

11. El permiso de paternidad de 8 semanas, en el aire

El Gobierno contemplaba en el proyecto de ley gastar 302 millones más para poder financiar la ampliación del permiso de paternidad. El Ejecutivo no incluyó esta medida en el Real Decreto Ley de subida de pensiones y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo, con lo cual, decae al haberse tumbado los presupuestos, según han confirmado a Europa Press fuentes del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.

Al rechazarse el proyecto de presupuestos en el Congreso, también decaen las cotizaciones a la Seguridad Social de los cuidadores no profesionales --que el Gobierno del PP eliminó--, una medida que estaba dotada con una partida de 315 millones de euros y que pretendía beneficiar a 180.000 personas.

En cualquier caso, el rechazo del Congreso al proyecto de ley no implica que tanto la extensión del permiso de paternidad como las cotizaciones de los cuidadores no profesionales no puedan llevarse a cabo a través de otras vías.