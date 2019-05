Meritxell Batet anuncia la suspensión de los diputados presos por el procès

❗️L’Estat espanyol acaba de suspendre els presos polítics. Els volen silenciats, però no ens aturarem! Els han suspès a Espanya, però no podran suspendre’ls a Europa✊! #ImpulsRepublicà pic.twitter.com/LzFStnM6hn

Carácter retroactivo

Así las cosas será la Mesa del Congreso, en una reunión para la que todavía no hay fecha, la que, viendo lo que determinen los letrados, establecerá cómo quedará la composición del Pleno y si hay que rebajar la mayoría absoluta.

Dos miembros se oponen

Batet ha especificado que dos miembros de la Mesa , la vicepresidenta primera, Gloria Elizo, y el secretario primero, Gerardo Pisarello, de En Comú, se han opuesto a la suspensión , ya que han solicitado más tiempo para poder estudiar el informe de los letrados y que, por tanto, la decisión no se adoptase este viernes.

Artículo 384 bis de la LeCrim

Previamente, los letrados del Congreso han defendido que la suspensión como diputados de los cuatro presos preventivos por el procés que obtuvieron escaño en las elecciones del pasado 28 de abril debe realizarse en aplicación del artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) y no del Reglamento del Congreso, pero, a la vez, por lo que habían dejado abierta la puerta a que la Mesa de la Cámara les suspendiese sin que mediase ninguna otra comunicación del Supremo.

El artículo 21.2 del Reglamento de la Cámara no es aplicable porque no se da uno de los tres requisitos que éste fija para que la Mesa proceda a la suspensión de un diputado.

En concreto, el requisito que no se da es el de que la Cámara haya autorizado la concesión de un suplicatorio para que el Tribunal Supremo abra una investigación sobre los diputados afectados por la suspensión.

El Supremo no tuvo que pedir ningún suplicatorio a la Cámara porque cuando se inició la investigación sobre el 'procès' Oriol Junqueras (ERC), Jordi Sànchez, Josep Rull, y Jordi Turull (Junts per Catalunya) no eran diputados del Congreso.