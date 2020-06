Misael, el único niño en un colegio de Manresa que 'se moría' por volver al aula

Las escuelas e institutos catalanes públicos y concertados situados en zonas en fase 2 de la desescalada han reabierto este lunes sus puertas para acoger a alumnos voluntarios con una baja o nula asistencia. Y hoy, este hecho ha provocado un imagen más que tierna. Misael, de ocho añitos, solo en su clase de Manresa . El pequeño ha hablado con Informativos Telecinco, algo cortado, tímido y un pelín desilusionado porque sus amiguitos no estaban en el aula.

Los profesores habían citado en grupos de diez alumnos de diferentes cursos. Era como una especie de despedida de curso atípico, pero de los alumnos de infantil y de tercero que estaban convocados hoy solo ha ido Misael. Ahí en su sillita. Su padre reconoce que estaba como loco por volver al colegio. Antes de entrar, sus padres han tenido que presentar su carnet de vacunación y una declaración de responsabilidad, un documento que dice que el niño no tiene síntomas ni ha estado en contacto con nadie que la tenga ni tiene ninguna infección. Los colegios serán flexibles porque reconocen que gran parte de los padres tienen miedo aún. "Tenía muchas ganas de ver a sus amigos", pero estaba triste porque no habían ido. De cien familias que estaban cotadas cuatro dijeron que sí y los 10 compañeros de Misael decidieron no ir a clase.