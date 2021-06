Moncloa marca el 6 de julio como fecha límite para conceder los indultos a los líderes del procés

Comparecencia en el Congreso del presidente el 7 de julio sobre los indultos

Pere Aragonés no la ha tenido con Salvador Illa al que ninguneó para formar Gobierno, pero el PSOE y el PSC, Iceta a la cabeza, confía en Junqueras, el hombre que dijo que se metan los indultos donde les quepa pero que ahora los acepta de buen grado. Ya engañó a Soraya. Veremos. Iceta habla de consulta dentro de una reforma del Estatut . Pero la pregunta es ¿aceptará la CUP algo que no sea un referéndum puro y duro? ¿Lo harán los independentistas? Ahí es donde el Gobierno se la juega, porque esta aventura costará votos aunque es bien vista en País Vasco y Cataluña. La oposición cree que el error es mayúsculo y llenó Colón para demostrarlo.

"Cuando decimos, y yo misma lo he dicho, que están cerca, es porque la semana que viene o la siguiente, en no mucho más que dos o tres semanas, tienen que estar terminados", ha explicado la vicepresidenta en una entrevista en Canal Sur Radio, recogida por Europa Press. De este modo, Calvo ha insistido en que los indultos "están cerca porque el Ministerio de Justicia está terminando los expedientes que son, como todo el mundo sabe, individualizados , como no puede ser de otra manera y están terminando todo ese trabajo".

"No dejan de ser indultos normales y corrientes en los que todos los informes que hay que recabar requieren luego algún tiempo para ir terminándolos, pero en ese sentido no tienen más diferencia. Por eso digo que pronto, porque el ministro de Justicia estuvo en mi despacho no hace más de ocho días y me dijo que los estaban ya perfilando todos y que yo ya supiera cuándo los podía llevar al orden del día", ha añadido.