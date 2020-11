Montero promete bajar el precio de las mascarillas e insiste: el IVA debe aprobarlo la UE

"Creo que estamos confundiendo dos cuestiones . El IVA de las mascarillas en los centros públicos y privados que ya está rebajado y el de la venta al público, no. El debate que tenemos es el IVA de las mascarillas venta al público, pero en cualquier caso, dado que la oposición niega que ahora mismo la UE impide bajarlo, el Gobierno ha pedido a la UE que lo confirme. Hemos trasladado que por favor se incorpore la bajada del precio de las mascarillas y que en esa norma se incorpore también la posibilidad de bajar el IVA de precio al público. En paralelo estamos trabajando para abaratar el precio máximo de la mascarilla para que los ciudadanos tengan más acceso de un solo uso. En función de la oferta se puso el precio de 0,9 céntimos. Si lo podemos hacer lo haremos". Es la explicación de Montero en la rueda de prensa a tenor de la polémica de las mascarillas, pese que a que en otros países de Europa el IVA de las mascarillas sí que está rebajado. ¿Cuàl es la razón de esta resistencia teniendo en cuenta que estamos ante un producto de uso obligatorio. El Gobierno intenta de nuevo explicarlo, pero no parece que lo aclare.

" Estamos trabajando para abaratar el precio de las mascarillas en colaboración con el Ministerio de Sanidad. Estamos hablando de las mascarillas de un solo uso, en función de la oferta disponible. Si podemos reducirlo el precio lo vamos a reducir. Hemos propuesto que la directiva que está en tramitación sobre otros productos incluya el precio de las mascarillas". Es lo que repite Montero una y otra vez. "El reglamento del IVA impide que se baje el impuesto de venta al público, no en el caso de los centros sanitarios", reitera. Pero el resto de países de la UE sí que tiene precios rebajados.

1.568 millones en juego

Con esta justificación y no otra, el Ejecutivo ha vetado las enmiendas que PP , Ciudadanos y Vox pretendían presentar este martes en el Congreso en la comisión que debate el Proyecto de Ley de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus.

Las familias numerosas piden que el Gobierno asuma el coste

Además, según la encuesta, un 17% de familias invierte entre 100 y 150 euros cada mes y un 6,6% llega a los 200 euros, mientras que un 26,4% asegura que no supera los 50 euros en compra de mascarillas. Las diferencias de gasto se explican por el tipo de mascarilla elegido por las familias, que depende de diferentes factores, principalmente, económicos, según la FEFN.

Por último, un 14,9% de las familias numerosas basa su elección en el respeto al medio ambiente, en concreto, para no generar tantos residuos. La mayoría de las familias numerosas (51%) usa de los dos tipos, desechables y reutilizables, la primera para los adultos y la segunda para los niños, con los que es más difícil de controlar el buen uso de las desechables.

"Hay muchas familias que por temas económicos puede que no se protejan adecuadamente, ya que recurren a mascarillas que no son las adecuadas o las usan durante más tiempo del debido porque no pueden gastar más dinero. Por ello, es fundamental que se reduzca el impacto económico de este artículo, bien bajando el IVA, bien dando unidades gratuitas al mes, ya que es un producto sanitario, de uso obligatorio y que afecta a toda la sociedad", ha zanjado el presidente de la FEFN.