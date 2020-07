El Gobierno alerta y preocupado por las conductas de los jóvenes ante el coronavirus

La nueva normalidad no es volver a la normalidad

"Tenemos que volver a insistir en que la nueva normalidad no es volver a la normalidad previa a la pandemia o actuar como si el virus hubiera desaparecido o directamente no existiera. (...) Este Gobierno vuelve a rogar que se extremen esas medidas de precaución sanitaria: básicamente la distancia social, la utilización de mascarillas, el lavado de manos y la limpieza de los lugares públicos", ha subrayado Montero.

Espera aprobar los presupuestos para la recuperación con la ayuda del PP

La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha señalado que no se podría entender que tras el acuerdo logrado en Europa no se cuente con unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) para hacer que esos recursos lleguen a la economía, a los ciudadanos y a todos los territorios. En declaraciones tras el Consejo de Ministros, Montero ha insistido en que el país "no puede esperar" y que a la "mayor brevedad" se presentará el proyecto de PGE, en el que esperan contar con el apoyo de la mayoría de partidos, incluido el PP.+ "No se entendería que el acuerdo en Europa no tuviera como continuidad un proyecto de presupuestos para vehicular esos recursos", ha afirmado.