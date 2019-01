Las promesas de Moreno Bonilla con las que quiere cambiar Andalucía

Con un parlamento rodeado convertido en un cordón sanitario a mayor gloria de Susana Díaz, que pese a todo ve el suelo caerse poco a poco bajo sus pies, Moreno Bonilla pronunciaba su discurso como candidato a ocupar la presindencia de Andalucía. Y lo hacía no sin una mueca de molestia. "Debo reconocer que de aquellos grupos a los que ahora toca estar en la oposición esperaba, si no cortesía, al menos respeto institucional hacia los andaluces y sus representantes. Esperaba el mismo respeto institucional que mi grupo y yo les hemos dispensado todos esos años. Pero no ha sido así, y se han fomentado escraches en actos institucionales como éste", ha añadido. Sin embargo una de sus promesas es no gobernar con ningún cordón sanitario, en clara referencia a Vox, pero también a la oposición.