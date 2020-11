Murcia decreta el cierre de bares y restaurantes en toda la Comunidad

De momento, no ha trascendido por cuánto tiempo deberán cerrar los bares y restaurantes de la región . El jefe del Ejecutivo de Murcia, Fernando López Miras, ha presidido en el Palacio de San Esteban la reunión del comité científico, cuyo portavoz, Jaime Pérez, dará cuenta en rueda de prensa de los acuerdos adoptados.

Murcia se suma así a Cataluña, que lleva casi dos semanas con la hostelería cerrada , a Asturias , cuyos bares y servicios no esenciales están cerrados desde hoy. Castilla y León hará lo propio el viernes.

El presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo (HOSTEMUR), Jesús Jiménez, ha recibido la confirmación oficial de la Comunidad de Murcia de esta medida que, a su juicio, es un "claro fracaso total por parte del Gobierno regional". Ha puesto como ejemplo Cataluña, donde el sector lleva cerrado 15 días y "lo único que han conseguido es triplicar los contagios". Sin embargo, destaca el caso de Madrid, "que se niega a cerrar la hostelería, la mantiene abierta y donde los contagios no paran de disminuir".

Jiménez espera que el Gobierno regional apruebe "un decreto especial de apoyo, de financiación, de eliminación de tasas y de impuestos" al sector porque, de lo contrario, la medida aprobada "no tendría sentido". Sin embargo, lamenta que este decreto "no está ni se le espera", por lo que no tiene "ninguna esperanza" en que sea aprobado.