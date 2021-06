La vacunación marcó un hito este fin de semana: 1.255.000 vacunados

¿Qué opina de la vacunación de los jugadores de la selección?

Dicho eso, ha señalado: “Yo creo que, –y de hecho es algo que no solo (sucede) con el coronavirus y para la vacunación–, a lo largo de toda mi vida profesional he tenido suficientes experiencias para entender que hay muchas más excepciones para prácticamente todo de lo que la mayor parte de la gente suele entender o suele ver. Las situaciones hay que valorarlas en base a toda la información; hay que valorarlas utilizando muchos parámetros. Es cierto que ahora estamos hablando de partidos de fútbol, pero es cierto que no son partidos de fútbol cualquiera; son partidos de fútbol de la selección española, se mueven muchos intereses alrededor, se mueven muchas cosas alrededor… y yo puedo entender que vacunar a la selección española de fútbol se pueda considerar una excepción de interés. Si yo lo hubiera propuesto… la verdad es que no lo sé. No les puedo decir. Tendría que haber tenido todos los datos, toda la información, pero quizás sí. No lo sé. Tendría que haber estado en la situación para valorarlo. Ahora, sí que, como digo, me parece una excepción que es perfectamente valorable”.