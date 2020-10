Ourense dará un bono de 50 euros a cada ciudadano para gastar en el comercio y la hostelería local

Las medidas restrictivas de Galicia no sientan muy bien a la ciudadanía

La Xunta ha acordado limitar las reuniones en toda la comunidad a un máximo de cinco personas para frenar los contagios por la covid-19, además de prohibir las citas de personas no convivientes en la capital, Compostela, y en otros municipios; decisión que ha generado malestar entre la ciudadanía y en el sector de la hostelería en particular.

"Lo de no poder reunirse personas no convivientes me parece algo inaudito", dice a Efe Carmen, una vecina de Santiago, que apunta a las personas que viven solas y que "trabajan ocho horas con compañeros y compañeras" pero luego no pueden, después de su jornada laboral, tomarse ni siquiera un café con alguien.