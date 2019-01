telecinco.es

Pablo Casado ha querido tener un cara a cara con Pedro Piqueras en Informativos Telecinco después de culminar una convención que muchos han querido ver como una vuelta al pasado aznarista y un borrón y cuenta nueva de la etapa de Mariano Rajoy, pese a que el nuevo líder del PP ha dejado claro que "Rajoy no tenía motivos para dimitir". Toda una declaración de intenciones y un bálsamo para una era que el nuevo PP parece que quiere dejar atrás.

Pablo Casado ha acudido al plató de Informativos Telecinco para analizar la situación de su partido y el panorama político al frente tras haber clausurado este fin de semana la Convención Nacional de un PP que ha escenificado el inicio de una nueva etapa con múltiples desafíos que afrontar: desde el independentismo hasta la irrupción de VOX y el pacto en Andalucía, pasando por la corrupción. Casado, en cuya convención fue más aplaudido Rajoy pero más encumbrado Aznar dejó una frase para el primero: "No había motivos para que dimitiera". Precisamente esa caída pusilánime, muy rajoniana, fue muy criticado por muchos, que pedían más batalla o al menos una dimisión que no dejara al PP fuera del Gobierno. Rajoy no quiso. Ahora Casado le da la razón, no había motivos para dimitir y seguir el consejo de Sánchez. ha acudido al plató depara analizar la situación de su partido y el panorama político al frente trasque ha escenificado el inicio de una nueva etapa con múltiples desafíos que afrontar:y elpasando por laCasado, en cuya convención fue más aplaudido Rajoy pero más encumbrado Aznar dejó una frase para el primero:. Precisamente esa caída pusilánime, muy rajoniana, fue muy criticado por muchos, que pedían más batalla o al menos una dimisión que no dejara al PP fuera del Gobierno. Rajoy no quiso. Ahora Casado le da la razón, no había motivos para dimitir y seguir el consejo de Sánchez.

Lo de Julen tiene que ser un infierno

Julen, el tema que tiene a toda España en vilo. "Tiene que ser un infierno, yo como padre de dos niños..." ha reconocido Casado. El siguiente tema de la semana ha sido Errejón y Pablo Iglesias, más enfrentados que nunca. Con Errejón fuera del Congreso, Casado ha dejado claro que "Podemos ha demostrado ser muy personalista, nosotros tenemos un partido con una historia, sabemos que el partido es un objetivo, un instrumento para solucionar problemas. Hay que poner medidas para acabar con los problemas de las personas" La primera pregunta de Piqueras se ha referido a "Tiene que ser un infierno, yo como padre de dos niños..." ha reconocido Casado. El siguiente tema de la semana ha sido Errejón y Pablo Iglesias, más enfrentados que nunca. Con Errejón fuera del Congreso, Casado ha dejado claro quenosotros tenemos un partido con una historia, sabemos que el partido es un objetivo, un instrumento para solucionar problemas. Hay que poner medidas para acabar con los problemas de las personas"

Ha señalado Piqueras en la circunstancia de que Rajoy y Aznar no estuvieran juntos en la Convención, pero Casado no ve problemas al respecto. "El proyecto que empezó hace seis meses dice que estamos preparados para gobernar en comunidades y autonomías dentro de seis meses y para gobernar España".

Quiere bajar todos los impuestos

Casado ha dejado claro que quiere "bajar todos los impuestos, acabar con el adoctrinamiento, aplicar el 155 en cuanto lleguemos al Gobierno, que no se puedan convocar referéndums ilegales, cambiar la ley de indultos, mejorar las pensiones y sanidad haciéndolas sostenibles, mirar a los aliados europeos". Esas son las claves de un proyecto que Sánchez "no tiene porque su único proyecto es seguir en la Moncloa".

"Estamos en el centro hace 30 años"

Respecto a Vox y su pacto en Andalucía, Casado ha sacado pecho. "Nosotros somos los únicos que hablamos con derecha y con izquierda, estamos en el centro desde hace 30 años, ha defendido Casado frente a la derechización de la que muchos hablan, él considera que "el PP es la única alternativa al PSOE".

Respecto a las críticas del PSOE a su pacto con Vox, Casado ha sido rotundo. "Que Pedro Sánchez, que ha pactado con Torra que nos llama perros a los españoles, de lecciones creo que es una broma. Lo que hizo Ciudadanos en 2015, que pactó con Sánchez y pidió el voto para él a Podemos demuestra que en esto nadie nos puede dar lecciones", ha destacado.

En cuanto a la financiación de su socio en Andalucía, Casado ha señalado que "Vox deberá dar las explicaciones pertinentes", pero ha recordado que "ahora no se puede recibir financiación extranjera gracias a una reforma del PP". Y ha señalado que los líderes de Podemos "también lo recibieron para sus programas televisivos".

En cuanto al partido de Iglesias, Casado lo tiene claro. "Podemos sí va contra la Constitución en su quehacer político, al apoyar a los independentistas, los partidos se retratan en las instituciones y no en twitter".

No obstante, Casado ha querido tender la mano. "No se puede ceder en los principios esenciales, pero hay que pactar", ha recalcado el nuevo líder del PP. Aunque no con los independentistas, una línea roja. "Cuando le dije a Tardá que había que ilegalizar los partidos que vayan contra la Constitución y la democracia... ahora lo piden barones socialistas. El PSOE necesita a los independentistas para seguir en el Falcon".

No ha entrado Casado mucho en su relación con Sánchez aunque esta parece más que tensa. "Yo le dije a Sánchez que aplicara el 155, pero en vez de eso ha recibido con honores a Torra que le presentó unas medidas que hablan de un Rey ilegímito, por ejemplo. El 155 no debió tener límite temporal, pero no ha culpado a Rajoy sino a sus socios en esta apuesta. "C's quiso que fuera temporal y el PSOE no quiso que afectara a Educación y Mossos". Ahora, Casado cree que incluso se deberían recuperar las Insituciones Penitenciarias catalanas para devolverle la dignidad a los catalanes.

La corrupción del PP

Piqueras ha recordado a Casado la corrupción del PP, que le tumbó del Gobierno. "A mí ya nadie me pregunta por la corrupción del PP. Lo que sí veo es que los independentistas no les interesa que caiga Sánchez, pero le recuerdan sus votos", se ha defendido Casado que ha lanzado una lanza en favor de la presunción de inocencia bajo los nombres de Pilar Barreiro o Rita Barberá.

Casado también ha recordado que Sánchez "prometió que no llegaría al Gobierno con los independentistas y lo hizo.

No se podía finalizar la entrevista sin hablar de los taxistas. "A mí me gustan más los taxistas del 11M y no los que emplean la violencia. Ojalá se apruebe un decreto de una licencia de VTC por cada 30 taxis. Algunas cosas que reivindican son justas, como poder trabajar todos los días, salir de su Comunidad. Pero también se debe crear un entorno competitivo. Ahora Sánchez lo ha derivado a los Ayuntamientos. El que actúa en política como un cobarde... Puro Casado.