No sin mis perros: Pedro duerme en el coche para no separarse de sus mascotas

Pedro Jiménez es otro vecino desalojado de La Palma por el volcán, pero en este caso lleva tres días durmiendo en su coche con sus tres perros, Pedro no ha querido abandonar a sus animales y como no le daban opción de alojamiento con el cuidado de sus canes, ha decidido quedarse con ellos. Su historia ha sido desvelada en el programa especial La Palma en nuestros corazones.

Pedro reconoce sentirse cansado por llevar tres días durmiendo en coche , además del desgaste emocional que supone asimilar que has perdido tu vivienda, una situación que pide se pueda mejorar junto a sus perros.

“He pedido un sitio donde pueda estar con los perros todo el día, no me vale una solución de que los perros se queden aquí y yo me tenga que ir a quedarme al cuartel”