Mónica Naranjo celebra sus 30 años en la música llenando el Movistar Arena y reconciliándose con su pasado

La artista ha logrado hacer 'sold out' en el Movistar Arena, en Madrid, con su gira 'Greatest Hits Tour', un repaso por su trayectoria en la música

Entrevista a Mónica Naranjo: "¿Dónde se encuentra un amor para toda la vida? Es mi propósito"

Mónica Naranjo está celebrando sus 30 años en la música. Y lo está haciendo a lo grande. El Movistar Arena, en Madrid, ha sido la penúltima parada de su gira internacional 'Greatest Hits Tour', un show en el que hace un repaso por su dilatada trayectoria y que, tras arrasar en México y Estados Unidos (con más de 50.000 entradas vendidas y múltiples sold outs) ha traído a España como colofón final.

Después de su paso por Sevilla (11 de octubre, Cartuja Live Sur), Murcia (18 de octubre, Plaza de Toros – Murcia On Festival), Málaga (1 de noviembre, Auditorio Municipal Cortijo de Torres) y Valencia (22 de noviembre, Roig Arena), Mónica Naranjo actuaba este lunes 15 de diciembre en Madrid ante un Movistar Arena que vibró con sus grandes éxitos en sus versiones originales.

Sonó 'Sobreviviré', tema que, en palabras de la artista, está convencida que jamás podrá dejar de cantar en directo. También otros himnos como 'Desátame', 'Pantera en libertad', 'Europa', 'Solo se vive una vez', 'Amor y lujo', 'Las campanas del amor' o 'Chicas malas', la canción maldita que durante años se negó a cantar en sus espectáculos y con la que, según confesó antes de despedirse de su público, ha logrado reconciliarse. Con Agoney como telonero, Mónica Naranjo dará su último concierto del año en Barcelona, en el Palau Sant Jordi, el próximo 19 de diciembre.

'Por un like', el último hit que suma a su repertorio

El pasado mes de septiembre, Mónica Naranjo volvía a la escena musical con la fuerza y autenticidad que le caracterizan con el lanzamiento de 'Por un like', su último single. Un tema producido por el dúo Nebulossa, que acompañaron a la catalana en su gran noche en Madrid para cantar junto a ella 'Venenosa' y que, tal y como se demostró en directo, confirma su reencuentro con el sonido que la convirtió en un icono, combinando su inconfundible voz con una mirada actual y profunda sobre el impacto de las redes sociales en la identidad y la autoestima.

Con este tema, Naranjo plasma todas sus facetas: la diva, la rebelde, la humana. La canción se ha convertido en un himno contemporáneo que denuncia la superficialidad de los tiempos actuales y reivindica la autenticidad y el valor personal más allá de las apariencias.