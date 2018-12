La minicumbre Sánchez-Torra en el palacio de Pedralbes , rodeada de una gran expectación después del tira y afloja entre un encuentro que por momentos parecía que no iba a producirse, finalmente se ha resuelto en la manifesta voluntad de Gobierno y Govern de apostar por un "diálogo efectivo" y una "solución política" a los conflictos que les enfrentan. Tal y como han informado, a través de un texto pactado, ambos se reunirán en enero, pasadas las vacaciones. Poco más de una hora después de reunión, no se ha hablado ni una palabra sobre los Presupuestos Generales.

“La vía del diálogo requerirá del esfuerzo de todas las instituciones, de los actores políticos y la ciudadanía. Ambos Gobiernos se comprometen a trabajar. Hemos constatado que si bien se han ido dando pasos hacia adelante, no se está dando una respuesta suficiente ni a la ciudadanía catalana ni a la española, y es cierto que venimos de una situación en la que los dos gobiernos prácticamente no tenían ninguna relación, y han sido unos meses de activar estas relaciones", ha dicho.

Materializar el diálogo

En este sentido, "Torra ha expresado a Sánchez líneas de trabajo que creemos que pueden formar parte de este diálogo. Por un lado, la necesidad de una respuesta democrática para Cataluña; una respuesta que respete los derechos de todos los catalanes, tanto a nivel individual como colectivo. Un segundo ámbito de regeneración democrática institucional que vaya de la separación de poderes hasta la no judialización de la política y la no interferencia de estamentos judiciales en la soberanía del parlamento de Cataluña, lo que incluiría, evidentemente, la no aplicación del 155. Un tercer ámbito en el que las posiciones están más próximas se refiere a la ‘desfranquización’ tanto de la sociedad como de las instituciones españolas", ha explicado.