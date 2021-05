El pequeño Nicolás se muestra tranquilo aunque el fiscal le pide 4 años y medio de cárcel por el caso selectividad

El pequeño Nicolás se ha mostrado seguro y confiado a la salida de los juzgados en la causa que se lleva contra él en la que se le acusa de falsificar el DNI para que hicieran la selectividad por él. "Estoy tranquilo y confiado en la justicia, va a pasar como en el resto de causas que tengo que no he sido condenado por ninguna", ha señalado a la salida de los juzgados.

El fiscal pide prisión para los otros dos acusados

El pequeño Nicolás sacó dos puntos y medio más que en su media de Bachillerato

El informe del fiscal, no obstante, se ha centrado en la actuación de la funcionaria, en la que ve una clara " connivencia de hecho " con los planes del Pequeño Nicolás, pese a no poder demostrarse una connivencia directa o conocimiento entre ambos. En este punto, ha subrayado el hecho de que Gómez Iglesias se vanagloriara en público de tener "amigos comisarios de la Policía".

Pese a reconocer ciertas contradicciones entre los testigos sobre el sistema que se empleaba en 2012 cuando en la expedición de un DNI por extravío se cambia la foto, como es el caso, el Fiscal destaca para acusar a esta persona el hecho de no se guardara el talón foto, como declaró un oficial de Policía dijo que debería haberse hecho. Ha calificado de "absurdo" que se quiera mantener el argumento de que el sistema no asegure que queda constancia del cambio de fotografía en un documento nacional de identidad.

"No revisó a conciencia la foto aportada cuando el DNI se hacía dos días después haberse expedido el anterior y además se cambiaba la foto y la firma, y no dejó constancia de ninguna forma de estos cambios, ni en el programa informático ni mediante talón-foto.", ha explicado el fiscal. Ha añadido que, al no quedar esta constancia, el delito de falsedad habría quedado impune si una periodista (Patricia López, de Público) no hubiera aportado el documento falso años después.