Pere Aragonés, president de la Generalitat: la CUP le da dos años para cumplir

Bajo la lupa de los radicales: la CUP le da dos años

Las exigencias de los antisistema, sumadas a las advertencias postconvergentes, dibujan una presidencia que va a estar marcada por la radicalidad independentista que acompañará desde el minuto cero la estrategia de diálogo que pretende capitanear Aragonès. Los republicanos apuestan ahora por negociar un referéndum pactado 'a la escocesa' con el Estado en la mesa de diálogo Gobierno-Generalitat (un sueó recurrente que Illa ya ha dejado claro que no es posible) y Junts y la CUP ya han expuesto reiteradamente que no tienen fe en que esta fórmula progrese- Los antisistema de la CUP han ido más allá y han pactado ya un plazo de dos años con Aragonès, que pasado este tiempo deberá someterse a una cuestión de confianza en el mismo Parlament que lo ha elegido hoy.

El candidato a la Presidencia de la Generalitat, el republicano Pere Aragonès, se ha comprometido este viernes a ser el presidente de todos y a trabajar para que toda la ciudadanía pueda verse representada en su figura aunque no comparta su proyecto político: "No quiero que esta sea una victoria de partido, quiero que sea una victoria de país. Mirar hacia otro lado, esconderlo debajo de la alfombra o esconder la cabeza como un avestruz no hace desaparecer el conflicto".