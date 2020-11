Plan de Seguridad en Centro para la Navidad: drones, cortes y blindaje a Sol

Mas drones, más vigilancia y una consigna: evitar las aglomeraciones en Navidad que puedan provocar más casos de coronavirus. Al menos las luces de Navidad ya están encendidas, pero nos las veremos en masa. La Policía Municipal de Madrid aumentará un 75 por ciento los efectivos, llegando a doblarlos los fines de semana y festivos, para controlar las zonas más comerciales y frecuentadas de la capital durante esta temporada navideña y vigilará los aforos de los comercios para que no los sobrepasen. Agentes de uniforme y paisano controlarán este año no solo posibles conductas delictivas e incívicas, sino también el cumplimiento de la normativa antiCovid. Así, velará para que no haya aglomeraciones, que se mantenga la distancia de seguridad, que los peatones lleven bien puesta la mascarilla y que no haya grupos de más de seis personas.