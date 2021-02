La llegada de la vacuna de AstraZeneca , la tercera autorizada en la UE , y su indicación particular de no inyectarla en mayores de 55 años ha obligado a tener que hacer cambios en la estrategia de vacunación para definir nuevos grupos diana y reajustar el orden de priorización.

Pfizer y Moderna

AstraZeneca

El último de los medicamentos contra la covid llegado a nuestro país está recomendado en personas de entre 18 y 55 años con una pauta de dos dosis separadas entre 10 y 12 semanas. Quedan excluidas aquellas con inmunodepresión grave (incluyendo cáncer en tratamiento quimioterápico), enfermedad cardiovascular no controlada y enfermedad hepática, renal, metabólica/endocrina o neurológica graves.

En el mismo grupo está el personal sanitario y sociosanitario no vacunado con anterioridad , incluyendo servicios de inspección, medicina legal y forense, servicios de ayuda a domicilio, centros de menores y centros de día o equivalentes.

Con cualquiera de las tres

En este colectivo de grandes dependientes, la actualización publicada incluye como novedad a los que han solicitado el reconocimiento y a los que no lo hayan hecho aún pero esté "médicamente acreditado por tener enfermedades que requieran intensas medidas de apoyo para desarrollar su vida", estén o no institucionalizados. Las personas que son remuneradas por atenderles en sus hogares "se vacunarán en la misma visita" si no lo han hecho antes.