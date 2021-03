Ayuso convoca elecciones y la mesa de la Asamblea admite las mociones de censura: Qué pasará ahora en Madrid

Lo que dice el Estatuto de Autonomía de la CAM

Joaquín Bosch, magistrado, cree que habrá elecciones

En este sentido, Joaquim Bosch, magistrado, ha considerado en declaraciones a Todo es Mentira de Cuatro que lo relevante es quien ha presentado antes la iniciativa. Por la información que se tiene en estos momentos, la convocatoria de elecciones se ha presentado antes que las mociones de censura. Es decir, que aunque la publicación no se haya producido, sí se ha hecho el acuerdo de convocatoria electoral antes. En su opinión, no se puede acordar la disolución cuando se está tramitando una moción de censura, pero no dice nada de la publicación de esta. La publicación da igual cuando se haga en este caso porque si no siempre se pararía un adelanto electoral con una moción de censura a posteriori. Por lo tanto, en su opinión, si la tramitación de la moción se hace después de la convocatoria electoral, en teoría esta tendría prioridad.