La guía de comunicación inclusiva de Colau: adiós a mariconada o lloras como una niña

La racialización es una construcción social que sitúa a las personas blancas por encima del resto, y eso tiene consecuencias administrativas, sociales, laborales, de estándares de belleza... La guía destaca que las razas no existen, el racismo sí y señala que hace mucho tiempo que se ha desmontado científicamente el argumento biológico que defiende las razas, pero eso no quiere decir que el racismo no exista y no se tenga que combatir.

Racista/No racista:

Expresiones homófobas o sexistas

Discapacidad incapacidad/ persona con discapacidad o en situación de discapacidad: Ponemos énfasis en la persona y no en la discapacidad.

Incapacidad/ el nombre de la persona: Laura, Miquel...: Ponemos énfasis en la persona y no en la discapacidad, deficiente o mongólico/ persona con discapacidad intelectual: Una persona sin discapacidad no es “normal” frente a una persona que tiene discapacidad. El concepto de “normalidad” es otra forma de discriminación y exclusión.

Minusválido/inválido, paralítico,cojo, disminuido/ persona con discapacidad física opersona con movilidad reducida: Una persona sin discapacidad no es “normal” frente a una persona que tiene discapacidad. El concepto de “normalidad” es otra forma de discriminación y exclusión.

Defecto de nacimiento/ discapacidad congénita: No son defectos, son condiciones que pueden aparecer incluso antes de nacer.

El ciego o invidente/persona ciega o persona con ceguera: Ponemos énfasis en la persona y no en la discapacidad.

El sordo, el sordomudo o sordociego: persona sorda/persona con sordera/ persona sordociega/persona con sordoceguera: Ponemos énfasis en la persona y no en la discapacidad. Las personas sordas no son mudas.

Demente, loco, trastornado, enfermo mental, esquizofrénico/ persona que tiene un diagnóstico de...o persona con problemas de salud mental o personas que tienen o conviven con un trastorno mental: Todas las personas somos tan susceptibles de tener problemas de salud mental como de sufrir cualquier otra enfermedad. Somos mucho más que un diagnóstico médico.