Tras un año de pandemia, el cansancio y el hartazgo de muchos ciudadanos ha hecho que se vuelvan a disparar las denuncias por el incumplimiento de las medidas. Ya lo vimos durante el estado de alarma, vecinos que señalaban a los que se saltaban el confinamiento domiciliario. Ahora, las llamadas a la policía son, sobre todo, por fiestas ilegales.



Las imágenes de fiestas ilegales que vemos fin de semana tras fin de semana han hecho que los ciudadanos denuncien más que nunca los incumplimientos. Los sindicatos policiales ya notan ese incremento. Se delata más en todo el territorio. No hay semana que no reciban avisos de gente que no cumple las normas.