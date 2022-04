El "lapsus imperdonable" de Pedro Sánchez que provoca las risas en el Congreso

Rufián ha arrancado su intervención como era de esperar, preguntando al líder del Ejecutivo si van a investigar el supuesto espionaje a activistas, periodistas, activistas catalanes y vascos. Pero ha dejado un matiz muy importante. "Le pregunto si lo van a investigar, no si lo ha habido" , ha remarcado el político republicano.

"Señor presidente, que me espíen vale, pero que me llame Abascal ya me fastidia", le ha respondido con ironía Rufián, que precisamente ha preguntado si el Gobierno piensa investigar el caso de supuesto espionaje a políticos independentistas.