La llegada masiva de más de 6.000 inmigrantes marroquíes a Ceuta en la tarde de ayer ha abierto una crisis migratoria sin precedentes en la ciudad autónoma. Todo se produce en un contexto de crisis diplomática entre España y Marruecos, agudizada estos últimos días por la acogida en un hospital de Logroño del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali.



A pesar de esto, la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, ha señalado que desde Marruecos aseguran al Gobierno español que la llegada masiva de marroquíes a Ceuta "no es fruto de un desencuentro" con España. "No puedo hablar por Marruecos. En todo caso, puedo decirle que nos han asegurado hace unas horas es que esto no es fruto del desencuentro", ha respondido la ministra en declaraciones a la Cadena Ser.



En este contexto, González Laya ha señalado que la llegada de migrantes "no es una cuestión nueva para España" y ha incidido en que se va a gestionar "manteniendo los canales operativos en vigor con los países de origen y asegurando la seguridad de nuestras fronteras". Según ha aclarado, "habrá refuerzos" y se devolverá a sus lugares de origen a aquellas personas que han entrado "de manera ilegal, de acuerdo con los protocolos que están en vigor". De hecho, ha avanzado que han comenzado durante la tarde de ayer con las devoluciones de los inmigrantes ilegales "con las prácticas habituales" con las que se responde a este tipo de situaciones.