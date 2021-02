Crónica de un adiós forzado: el PP deja Génova, escenario de éxitos manchados por la corrupción

El batacazo en Cataluña precipita el adiós a Génova

Casado no quiere pagar por conductas poco ejemplares y presuntas acciones ilegales, y desvincula al PP actual de ese pasado: “Las hipotecas en política no son hereditarias. Esta dirección nacional no va a volver a dar explicaciones sobre ninguna cuestión pasada. No nos lo podemos permitir más con el calendario judicial que se avecina”, ha dicho, escenificando la ruptura con el pasado a través de este anuncio. Anuncio que, además, llega tras el varapalo en las elecciones catalanas, donde tan solo han conseguido tres escaños, es decir, menos que Ciudadanos (6) o Vox (11).