El PP asegura que Alberto Casero informó del error y ve como una "cacicada" la votación de la reforma laboral

Una votación que dará qué hablar y tras la que el Partido Popular se niega a guardar silencio . Sacar adelante la reforma laboral no ha sido nada fácil para el Gobierno, que ha conseguido aprobarla por un error técnico en el voto telemático del diputado extrmeño del PP, Alberto Casero . El voto de la victoria. Pues la reforma sale adelante por un ajustado resultado: 175 votos a favor y 174 en contra.

Ttras la votación la portavoz del PP, Cuca Gamarra , ha expresado su indignación, y la de todos los miembros de PP, explicando así lo ocurrido: "En el día de hoy uno de los diputados del PP, que ejercía su derecho al voto telemáticamente, ha votado 'no' a la reforma laboral . El certificado emitido por parte de la Cámara ha comprobado que contemplaba un voto diferente al que él ha emitido: un 'sí'".

Así mismo, ha revelado cómo la Cámara era conocedora del error y de que aún así, "no ha hecho nada" para redimirlo: "En ese momento ha intentado ponerse en conocimiento de la Cámara. No ha sido posible. Lo ha hecho a través del Grupo Parlamentario y el Grupo Parlamentario antes del inicio de la votación ha puesto en conocimiento de la presidenta que había una anomalía y que, por tanto, el sentido del voto que ese diputado había emitido no era el que constaba en el certificado. Del mismo modo, la vicepresidenta de la Mesa también se lo ha hecho constar a la presidenta. Eso se ha producido con carácter previo al inicio de las votaciones. Por tanto, eran plenamente conscientes los miembros de la Mesa de que había una anomalía en el voto emitido por parte de un miembro de esta Cámara. En ese sentido, han decidido continuar hacia adelante con la votación".