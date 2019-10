Leonor cumple con nota en su día más importante con un discurso lleno de guiños a su familia y Asturias

"Es un título que me compromete con la entrega y el esfuerzo de servir a España y a todos los españoles ", ha indicado, revelando que en su casa las palabras España y Asturias siempre están unidas "con la misma fuerza con que las ha unido la historia", ha afirmado en su primer discurso público.

"Hoy es un día muy importante en mi vida que he esperado con mucha ilusión. Desde muy pequeña he visto el cariño y la emoción con que mis padres, Sus Majestades los Reyes, vienen cada año al Principado para presidir esta ceremonia y vivir todo lo que sucede en esta tierra durante los días de nuestros premios. Esto ya es motivo suficiente para que hoy me sienta muy feliz por estar aquí", ha explicado.